Leidos
Leidos Ilmuwan Peneliti Gaji

Kompensasi Ilmuwan Peneliti in United States di Leidos berkisar dari $91.5K per year untuk T2 hingga $109K per year untuk T3. Paket kompensasi yearan median in United States total $100K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Leidos. Terakhir diperbarui: 10/7/2025

Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
T1
(Entry Level)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$91.5K
$91.5K
$0
$0
T3
$109K
$108K
$0
$1K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Lihat 2 Level Lainnya
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Apa saja tingkat karir di Leidos?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Peneliti di Leidos in United States mencapai total kompensasi tahunan $175,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Leidos untuk posisi Ilmuwan Peneliti in United States adalah $100,000.

Sumber Lainnya