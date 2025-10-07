Direktori Perusahaan
Bloomberg
Bloomberg Insinyur Machine Learning Gaji

Kompensasi Insinyur Machine Learning in United States di Bloomberg berkisar dari $225K per year untuk Software Engineer hingga $367K per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in United States total $360K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Bloomberg. Terakhir diperbarui: 10/7/2025

Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Software Engineer
(Entry Level)
$225K
$191K
$0
$34.2K
Senior Software Engineer
$367K
$281K
$8.9K
$77.6K
$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Bloomberg, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Machine Learning di Bloomberg in United States mencapai total kompensasi tahunan $410,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Bloomberg untuk posisi Insinyur Machine Learning in United States adalah $360,000.

