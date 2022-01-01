Change
Amdocs
Amdocs
Amdocs Tunjangan
Asuransi, Kesehatan, & Kebugaran
Health Insurance
Employee Assistance Program
Dental Insurance
Vision Insurance
Life Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Disability Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Maternity Leave
Paternity Leave
Rumah
Remote Work
Keuangan & Pensiun
401k
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Lainnya
Donation Match
Volunteer Time Off
