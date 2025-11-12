Cégjegyzék
InMobi
InMobi Backend szoftvermérnök Fizetések

A Backend szoftvermérnök kompenzáció in India a InMobi cégnél ₹2.45M yearként a SDE I szinthez és ₹5.6M yearként a SDE III szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹3.01M. Tekintsd meg a InMobi teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
SDE I
(Belépő szint)
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Megtekintés 5 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A InMobi cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (1.19% időszakonként)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Backend szoftvermérnök pozícióra a InMobi cégnél in India évi ₹10,391,020 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A InMobi cégnél a Backend szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹3,011,076.

