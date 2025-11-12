Cégjegyzék
Infosys
Infosys Társult Fizetések

A medián Társult kompenzációs in India csomag a Infosys cégnél összesen ₹978K yearként. Tekintsd meg a Infosys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Infosys
Associate
Pune, MH, India
Összesen évente
₹978K
Szint
L4
Alapbér
₹978K
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
Mik a karrierszintek a Infosys?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Infosys cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Társult pozícióra a Infosys cégnél in India évi ₹1,290,794 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Infosys cégnél a Társult szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹909,138.

Egyéb források