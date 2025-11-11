Tesla बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Tesla में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States P1 के लिए प्रति year $135K से P4 के लिए प्रति year $330K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $210K है। Tesla के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/11/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
P1
$135K
$118K
$16.9K
$0
P2
$174K
$145K
$28.4K
$750
P3
$214K
$164K
$44.9K
$4.5K
P4
$330K
$192K
$138K
$0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Tesla में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Tesla में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.