कंपनी निर्देशिका
SiFive
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

SiFive लाभ

तुलना करें

अनुमानित कुल मूल्य: $4,815

बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
  • Free Snacks $730

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Maternity Leave

  • Free Lunch $1,040

    2 days a week

  • Paternity Leave

  • Life Insurance

    1X base salary

  • Health Savings Account (HSA) $1,440

    $120 per month contributed by employer. And $350 / month for Family

  • Vision Insurance

    Offered by VSP. Company pays 90% of employee premiums and 80% of their dependent’s premiums.

  • Dental Insurance

    Offered by Delta Dental. Company pays 90% of employee premiums and 80% of their dependent’s premiums.

  • Health Insurance

    Offered by UnitedHealthcare or Kaiser Permanente. Company pays 90% of employee premiums and 80% of their dependent’s premiums.

  • Disability Insurance

    Long Term Disability with 60% up to $5,000 of monthly salary

  • Employee Assistance Program

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    • घर
  • Bereavement Leave

  • Relocation Bonus

    tiered depending upon miles

  • Housing Stipend

    New hires get a $500 stipend for home office setup.

  • Phone Bill Reimbursement

    • वित्तीय और सेवानिवृत्ति
  • Flexible Spending Account (FSA)

  • 401k

    • सुविधाएं और छूट
  • Employee Discount

    • अन्य
  • Referral Bonus

    • विशेष नौकरियां

      SiFive के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

    संबंधित कंपनियां

    • Mastercard
    • Jumio
    • DroneDeploy
    • Onit
    • Veritas Technologies
    • सभी कंपनियां देखें ➜

    अन्य संसाधन