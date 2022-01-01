ऐप डाउनलोड करें
← कंपनी निर्देशिका
Cian
यहाँ काम करते हैं?
अपनी कंपनी का दावा करें
अवलोकन
वेतन
लाभ
नौकरियां
नया
चैट
Cian लाभ
लाभ जोड़ें
तुलना करें
अनुमानित कुल मूल्य: $1,643
बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
Dental Insurance
Free Drinks
$365
Free Snacks
$730
Gym / Wellness Reimbursement
Health Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Vision Insurance
घर
Military Leave
Remote Work
सुविधाएं और छूट
Learning and Development
Employee Discount
डेटा को तालिका के रूप में देखें
Cian सुविधाएं और लाभ
लाभ
विवरण
Dental Insurance
Offered by employer
Free Drinks
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Military Leave
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
