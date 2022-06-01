הורד אפליקציה
Google
מהנדס תוכנה
מנהל מוצר
אזור ניו יורק סיטי
מדען נתונים
חקור לפי תפקידים שונים
Archer
עובדים כאן?
תבעו את החברה שלכם
סקירה כללית
משכורות
הטבות
משרות
חדש
צ'אט
Archer הטבות
הוסף הטבות
השווה
שווי כולל משוער: $1,643
ביטוח, בריאות ורווחה
Free Lunch
Free Drinks
$365
Free Snacks
$730
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Dental Insurance
Health Insurance
Vision Insurance
Health Savings Account (HSA)
Maternity Leave
Paternity Leave
כספי ופנסיה
401k
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Flexible Spending Account (FSA)
הצג נתונים כטבלה
Archer תוספות והטבות
הטבה
תיאור
Free Lunch
Free Drinks
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
401k
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Health Savings Account (HSA)
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
משרות מובילות
לא נמצאו משרות מובילות עבור Archer
משאבים נוספים
דוח שכר סוף שנה
חישוב חבילת התגמול הכוללת