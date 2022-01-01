Répertoire d'entreprises
Pramati Technologies
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
Principaux Conseils
  • Partagez quelque chose d'unique sur Pramati Technologies qui pourrait être utile aux autres (ex. conseils d'entretien, choix d'équipes, culture unique, etc).
    • À propos

    Pramati was founded in 1998 by Jay and Vijay Pullur in Hyderabad, India. Founded as a web technology company, Pramati cut its teeth in enterprise-class web infrastructure technology.

    https://pramati.com
    Site web
    1998
    Année de création
    1,500
    Nombre d'employés
    $250M-$500M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

    Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

    S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

    Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

    Emplois à la une

      Aucun emploi à la une trouvé pour Pramati Technologies

    Entreprises similaires

    • HashedIn
    • Tata Elxsi
    • SonicWall
    • Bizongo
    • Tally Solutions
    • Voir toutes les entreprises ➜

    Autres ressources