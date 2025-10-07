La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in United States chez Deloitte va de $85.7K par year pour L1 à $186K par year pour L6. Le package de rémunération médian in United States year totalise $106K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Deloitte. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L1
$85.7K
$83.7K
$0
$2K
L2
$114K
$108K
$2.6K
$3.3K
L3
$143K
$137K
$0
$6.2K
L4
$138K
$128K
$2.2K
$7.2K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Deloitte, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)