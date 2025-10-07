Répertoire d'entreprises
Cruise
Cruise Designer UX Salaires

La rémunération Designer UX in United States chez Cruise va de $254K par year pour L4 à $262K par year pour L5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $265K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cruise. Dernière mise à jour : 10/7/2025

Moyenne Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L3
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Product Designer I
$254K
$164K
$48.4K
$42.3K
L5
Senior Product Designer II
$262K
$182K
$49.9K
$30.2K
L6
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Cruise, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer UX chez Cruise in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $325,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Cruise pour le poste Designer UX in United States est de $257,000.

