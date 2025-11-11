Tesla Teknikal na Akawntant Sahod

Ang Teknikal na Akawntant kompensasyon in United States sa Tesla ay mula $105K bawat year para sa P1 hanggang $510K bawat year para sa P5. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tesla. Huling na-update: 11/11/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
P1
$105K
$94K
$10K
$1K
P2
$131K
$108K
$22.3K
$250
P3
$219K
$148K
$62.1K
$9.1K
P4
$294K
$170K
$114K
$10K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Tesla, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Tesla, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.