Swisscom
Swisscom DevOps Inhinyero Sahod

Ang DevOps Inhinyero kompensasyon in Switzerland sa Swisscom ay mula CHF 124K bawat year para sa Software Engineer hanggang CHF 155K bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Switzerland package ay umabot sa CHF 138K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Swisscom. Huling na-update: 10/8/2025

Karaniwang Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Software Engineer
(Entry Level)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
CHF 160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Ano ang mga antas ng karera sa Swisscom?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa DevOps Inhinyero sa Swisscom in Switzerland ay may taunang kabuuang bayad na CHF 162,891. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Swisscom para sa DevOps Inhinyero role in Switzerland ay CHF 133,141.

Iba pang Resources