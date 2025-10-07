Leidos Networking Inhinyero Sahod

Ang Networking Inhinyero kompensasyon in United States sa Leidos ay mula $74.6K bawat year para sa T1 hanggang $99.1K bawat year para sa T2. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $75K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Leidos. Huling na-update: 10/7/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***