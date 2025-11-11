Yritysluettelo
Tesla
Tesla Business Intelligence -analyytikko Palkat

Business Intelligence -analyytikko korvaus in United States Tesla:ssa vaihtelee $100K per year ja $139K välillä. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $110K. Katso Tesla:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025

Keskiarvo Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
P1
Associate Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Business Analyst
$115K
$109K
$6.3K
$0
P3
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 2 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Katso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Tesla-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Business Intelligence -analyytikko roolille yrityksessä Tesla in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $139,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tesla Business Intelligence -analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $108,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Tesla ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

