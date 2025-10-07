Verkkoinsinööri korvaus in United States Leidos:ssa vaihtelee $74.6K per year T1 -tasolta $99.1K per year T2 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $75K. Katso Leidos:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
