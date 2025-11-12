Frontend-ohjelmistokehittäjä korvaus in United States Intuit:ssa vaihtelee $188K per year Software Engineer 2 -tasolta $304K per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $244K. Katso Intuit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$188K
$163K
$13.8K
$11.3K
Senior Software Engineer
$304K
$185K
$91.1K
$27.8K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Intuit-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)