La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Russia en Yandex oscila desde RUB 2.62M por year para G14 hasta RUB 19.09M por year para G19. El paquete de compensación in Russia mediano por year totaliza RUB 4.26M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yandex. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
G14
RUB 2.62M
RUB 2.46M
RUB 160K
RUB 0
G15
RUB 2.53M
RUB 2.44M
RUB 0
RUB 83.3K
G16
RUB 3.7M
RUB 3.34M
RUB 145K
RUB 218K
G17
RUB 5.71M
RUB 4.17M
RUB 926K
RUB 609K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Yandex, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.