La compensación de Ingeniero de Software Backend in Russia en Yandex oscila desde RUB 1.98M por year para G14 hasta RUB 7.65M por year para G18. El paquete de compensación in Russia mediano por year totaliza RUB 3.62M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yandex. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
G14
RUB 1.98M
RUB 1.92M
RUB 20K
RUB 34.4K
G15
RUB 3.3M
RUB 2.91M
RUB 71.9K
RUB 308K
G16
RUB 4.36M
RUB 3.9M
RUB 140K
RUB 325K
G17
RUB 5.91M
RUB 4.97M
RUB 136K
RUB 797K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Yandex, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.