Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualcomm. Última actualización: 11/12/2025
Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Qualcomm, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (16.65% semestral)
33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (16.65% semestral)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Qualcomm, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)