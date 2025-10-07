La compensación de Ingeniero de Sistemas in United States en Leidos totaliza $160K por year para T4. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Leidos. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$160K
$160K
$0
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
