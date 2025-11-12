Directorio de Empresas
Intuit
Intuit Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en Intuit oscila desde $146K por year para Software Engineer 1 hasta $505K por year para Architect. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $220K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intuit. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Software Engineer 1
(Nivel de Entrada)
$146K
$118K
$17.1K
$10.6K
Software Engineer 2
$199K
$151K
$34.7K
$13.3K
Senior Software Engineer
$263K
$180K
$59.3K
$24.4K
Staff Software Engineer
$330K
$211K
$81.6K
$37K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Intuit, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Intuit in United States tiene una compensación total anual de $505,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intuit para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in United States es $215,735.

