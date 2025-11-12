Directorio de Empresas
Infosys
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Arquitecto de Datos

Infosys Arquitecto de Datos Salarios

La compensación de Arquitecto de Datos in India en Infosys oscila desde ₹455K por year para JL3B hasta ₹1.53M por year para JL5. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
JL3B
Associate Solution Architect
₹455K
₹455K
₹0
₹0
JL3A
Senior Associate Solution Architect
₹511K
₹511K
₹0
₹0
JL4
Solution Architect
₹734K
₹710K
₹0
₹24.2K
JL5
Senior Solution Architect
₹1.53M
₹1.46M
₹14.2K
₹50.7K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Infosys, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Datos en Infosys in India tiene una compensación total anual de ₹2,003,141. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Infosys para el puesto de Arquitecto de Datos in India es ₹948,476.

Otros Recursos