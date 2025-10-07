Directorio de Empresas
D2L
La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Canada en D2L oscila desde CA$71.7K por year para L1 hasta CA$143K por year para L4. El paquete de compensación in Canada mediano por year totaliza CA$97.8K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de D2L. Última actualización: 10/7/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L1
Software Developer I(Nivel de Entrada)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
CA$225K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles de carrera en D2L?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en D2L in Canada tiene una compensación total anual de CA$143,131. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en D2L para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Canada es CA$94,137.

Otros Recursos