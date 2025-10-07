D2L Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Canada en D2L oscila desde CA$71.7K por year para L1 hasta CA$143K por year para L4. El paquete de compensación in Canada mediano por year totaliza CA$97.8K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de D2L. Última actualización: 10/7/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono L1 Software Developer I ( Nivel de Entrada ) CA$71.7K CA$70.4K CA$308.6 CA$1K L2 Software Developer II CA$95.7K CA$91.7K CA$1.1K CA$2.9K L3 Senior Software Developer I CA$97.9K CA$93K CA$2K CA$2.9K L4 Senior Software Developer II CA$143K CA$125K CA$7.7K CA$10.1K Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

