Analista Financiero Salario en Indonesia

¿Cuál es el salario de un Analista Financiero en Indonesia?

¿Cuál es el salario mínimo de un Analista Financiero en Indonesia?

Aunque no hay un salario mínimo para un Analista Financiero en Indonesia, la compensación total promedio es IDR 274,542,595.