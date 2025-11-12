Directorio de Empresas
InMobi Arquitecto de Datos Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Datos in India en InMobi varía de ₹3.57M a ₹4.89M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de InMobi. Última actualización: 11/12/2025

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En InMobi, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (1.19% por período)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Datos en InMobi in India está en una compensación total anual de ₹12,988,619. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en InMobi para el puesto de Arquitecto de Datos in India es ₹5,479,855.

