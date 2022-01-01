Directorio de Empresas
Coinbase
Principales Conocimientos
  • Has become a remote-first company
  • Sign-on bonuses in Bitcoin
  • Has rescinded offers in the past
Acerca de

Coinbase is a secure platform that makes it easy to buy, sell, and store cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, and more. Based in the USA, Coinbase is available in over 30 countries worldwide.

coinbase.com
Sitio Web
2012
Año de Fundación
3,960
Nº de Empleados
$1B-$10B
Ingresos Estimados
Oficinas Centrales

