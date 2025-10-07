Directorio de Empresas
Bloomberg
Bloomberg Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en Bloomberg va desde $201K por year para Software Engineer hasta $312K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $270K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bloomberg. Última actualización: 10/7/2025

Software Engineer
(Nivel de Entrada)
$201K
$170K
$59
$30.7K
Senior Software Engineer
$312K
$249K
$3.3K
$59.6K
Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Bloomberg, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Bloomberg in United States está en una compensación total anual de $375,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bloomberg para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in United States es $269,000.

Otros Recursos