Tesla
Tesla Ingeniero de Software Backend Salarios

La compensación de Ingeniero de Software Backend in United States en Tesla varía desde $135K por year para P1 hasta $330K por year para P4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $210K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tesla. Última actualización: 11/11/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
P1
Associate Engineer(Nivel Inicial)
$135K
$118K
$16.9K
$0
P2
Engineer
$174K
$145K
$28.4K
$750
P3
Senior Engineer
$214K
$164K
$44.9K
$4.5K
P4
Staff Engineer
$330K
$192K
$138K
$0
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en Tesla in United States tiene una compensación total anual de $345,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Tesla para el puesto de Ingeniero de Software Backend in United States es $213,750.

Otros recursos