Mann And Hummel Filter
    Acerca de

    MANN+HUMMEL is a global leader in filtration technology, specializing in solutions for cleaner air, water, and mobility. The company emphasizes sustainability in its operations and products.

    mann-hummel.com
    Sitio web
    1941
    Año de fundación
    21,149
    # de empleados
    $1B-$10B
    Ingresos estimados
    Sede principal

