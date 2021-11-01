Directorio de empresas
Bluecrew
    Acerca de

    Bluecrew is the first hourly workforce-as-a-service provider: combining W-2 labor, a workforce management platform, and data + analytics for workplaces who have hourly workers and fluctuating demand.

    bluecrewjobs.com
    Sitio web
    2014
    Año de fundación
    320
    # de empleados
    $50M-$100M
    Ingresos estimados
    Sede principal

