La compensación de Ingeniero de Machine Learning in United States en Bloomberg varía desde $225K por year para Software Engineer hasta $367K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $360K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bloomberg. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Software Engineer
$225K
$191K
$0
$34.2K
Senior Software Engineer
$367K
$281K
$8.9K
$77.6K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Bloomberg, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)