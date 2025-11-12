Die Backend Software-Entwickler-Vergütung in India bei InMobi reicht von ₹2.45M pro year für SDE I bis ₹5.6M pro year für SDE III. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹3.01M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für InMobis Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
SDE I
₹2.41M
₹2.18M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.4M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei InMobi unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (1.19% pro Periode)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)