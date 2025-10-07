Forskningsforsker kompensation in United States hos Leidos spænder fra $91.5K pr. year for T2 til $109K pr. year for T3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $100K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Leidos's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$91.5K
$91.5K
$0
$0
T3
$109K
$108K
$0
$1K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
