Netværksindgeniør kompensation in United States hos Leidos spænder fra $74.6K pr. year for T1 til $99.1K pr. year for T2. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $75K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Leidos's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
