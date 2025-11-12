Virksomhedsoversigt
Intuit
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
Intuit Maskinlæringsengeniør Lønninger

Maskinlæringsengeniør kompensation in United States hos Intuit spænder fra $239K pr. year for Software Engineer 2 til $948K pr. year for Architect. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $332K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Intuit's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Gennemsnit Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Software Engineer 1
(Entry Level)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$239K
$166K
$58.7K
$15K
Senior Software Engineer
$254K
$189K
$49.2K
$16.3K
Staff Software Engineer
$351K
$221K
$84K
$46K
Se 4 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Intuit er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Maskinlæringsengeniør hos Intuit in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $947,750. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Intuit for Maskinlæringsengeniør rollen in United States er $345,000.

