Full-Stack Softwareingeniør kompensation in United States hos Bloomberg spænder fra $201K pr. year for Software Engineer til $312K pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $270K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Bloomberg's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Software Engineer
(Entry Level)
$201K
$170K
$59
$30.7K
Senior Software Engineer
$312K
$249K
$3.3K
$59.6K
$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Bloomberg er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Bloomberg in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $375,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Bloomberg for Full-Stack Softwareingeniør rollen in United States er $269,000.

