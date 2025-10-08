Kompenzace Manažer technického projektu in Russia ve společnosti Yandex se pohybuje od RUB 1.47M year pro G14 do RUB 8.42M year pro G18. Mediánový yearní kompenzační balíček in Russia činí celkem RUB 4.14M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yandex. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
G14
RUB 1.47M
RUB 1.33M
RUB 0
RUB 138K
G15
RUB 2.2M
RUB 2.2M
RUB 0
RUB 0
G16
RUB 4.16M
RUB 3.56M
RUB 0
RUB 594K
G17
RUB 5.08M
RUB 4.33M
RUB 0
RUB 751K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Yandex podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.