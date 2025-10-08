Kompenzace Síťový inženýr in Russia ve společnosti Yandex se pohybuje od RUB 2.14M year pro G14 do RUB 7.37M year pro G18. Mediánový yearní kompenzační balíček in Russia činí celkem RUB 2.87M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yandex. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
G14
RUB 2.14M
RUB 2.14M
RUB 0
RUB 0
G15
RUB 2.97M
RUB 2.64M
RUB 297K
RUB 28K
G16
RUB 4.76M
RUB 3.4M
RUB 778K
RUB 577K
G17
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Yandex podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.