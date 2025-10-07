Възнаграждението за Нетуъркинг инженер in United States в Leidos варира от $74.6K на year за T1 до $99.1K на year за T2. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $75K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Leidos. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***