Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in United States в Lattice варира от $189K на year за L3 до $289K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $170K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lattice. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L3
$189K
$175K
$14.4K
$0
L4
$204K
$172K
$32K
$0
L5
$254K
$214K
$40K
$0
L6
$289K
$223K
$65.5K
$0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Lattice, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
3 years post-termination exercise window.