If you had to pick a place to live and wfh, where would it be?

The 20 destinations you can pick from are:

Baja California Sur, Mexico

Bali, Indonesia

Brindisi, Puglia, Italy

Buenos Aires, Argentina

Caribbean

Canary Islands, Spain

Cape Town, South Africa

Colombia

Dubai, United Arab Emirates

Friuli-Venezia Giulia, Italy

Lisbon, Portugal

Malta

Mexico City, Mexico

Palm Springs, California, USA

Queensland, Australia

Rural France

Salzkammergut, Austria

Tampa Bay, Florida, USA

Thailand

Tulsa, Oklahoma, USA