Workday的網路安全分析師薪酬範圍從P3級別每year$194K到P4級別每year$306K。 每year薪酬套餐的中位數總計$218K。 查看Workday總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/2/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$194K
$149K
$40K
$5K
P4
$306K
$194K
$92.3K
$20.3K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Workday，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 3rd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 4th-年 (6.25% 每季)