WEX的軟體工程師薪酬 in Brazil範圍從Software Engineer II級別每yearR$118K到Software Engineer III級別每yearR$168K。 每year薪酬 in Brazil套餐的中位數總計R$153K。 查看WEX總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/22/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
