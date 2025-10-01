VMware的軟體工程師薪酬 in China範圍從P2級別每yearCN¥50K到Staff Engineer 1級別每yearCN¥144K。 每year薪酬 in China套餐的中位數總計CN¥77.6K。 查看VMware總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/1/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
MTS 1
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
CN¥72.2K
CN¥55.8K
CN¥12.8K
CN¥3.6K
Senior MTS
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在VMware，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (12.50% 半年)
25% 歸屬於 3rd-年 (12.50% 半年)
25% 歸屬於 4th-年 (12.50% 半年)