公司目錄
Verizon
在此工作？ 認領您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪資
  • 軟體工程經理

  • 所有軟體工程經理薪資

  • Greater Hyderabad Area

Verizon 軟體工程經理 薪資 在Greater Hyderabad Area

查看Verizon總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025

我們只需要 4 更多 軟體工程經理 份薪資資料 Verizon 即可解鎖！

邀請您的朋友和社群在60秒內匿名新增薪資資料。更多數據意味著為像您這樣的求職者和我們的社群提供更好的見解！

💰 查看全部 薪資

💪 貢獻資料 您的薪資

Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
最新薪資提交
新增新增薪酬新增薪酬資料

公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
匯出資料查看職缺

股權歸屬時程

33%

1

33%

2

34%

3

股票類型
RSU

在Verizon，RSUs採用3年歸屬時程：

  • 33% 歸屬於 1st- (33.00% 每年)

  • 33% 歸屬於 2nd- (33.00% 每年)

  • 34% 歸屬於 3rd- (34.00% 每年)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Verizon，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 4th- (2.08% 每月)



在您的信箱中獲得已驗證薪資

訂閱已驗證的 軟體工程經理 職位邀請.您將透過電子郵件獲得薪酬詳細分析。 了解更多

本網站受 reCAPTCHA 和 Google 隱私權政策 以及 服務條款 保護。

常見問題

Verizon in Greater Hyderabad Area軟體工程經理最高薪酬方案，年度總薪酬為₹6,132,651。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Verizon軟體工程經理職位 in Greater Hyderabad Area年度總薪酬中位數為₹4,404,723。

精選職缺

    未找到Verizon的精選職缺

相關公司

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • 查看所有公司 ➜

其他資源