Verizon 軟體工程師 薪資 在Greater Hyderabad Area

Verizon的軟體工程師薪酬 in Greater Hyderabad Area範圍從MTS 1級別每year₹1.02M到PMTS級別每year₹4.89M。 每year薪酬 in Greater Hyderabad Area套餐的中位數總計₹1.46M。 查看Verizon總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
MTS 1
(入門級)
₹1.02M
₹933K
₹56.5K
₹28.3K
MTS 2
₹1.39M
₹1.22M
₹96.2K
₹68.5K
MTS 3
₹2.62M
₹2.31M
₹227K
₹76.8K
MTS 4
₹3.51M
₹3.08M
₹300K
₹130K
查看 4 更多等級
新增薪酬比較等級

Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
最新薪資提交
未找到薪資資料
實習薪資

股權歸屬時程

33%

1

33%

2

34%

3

股票類型
RSU

在Verizon，RSUs採用3年歸屬時程：

  • 33% 歸屬於 1st- (33.00% 每年)

  • 33% 歸屬於 2nd- (33.00% 每年)

  • 34% 歸屬於 3rd- (34.00% 每年)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Verizon，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 4th- (2.08% 每月)



後端軟體工程師

全端軟體工程師

網路工程師

數據工程師

生產軟體工程師

常見問題

Verizon in Greater Hyderabad Area軟體工程師最高薪酬方案，年度總薪酬為₹4,890,252。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Verizon軟體工程師職位 in Greater Hyderabad Area年度總薪酬中位數為₹1,379,503。

