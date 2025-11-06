Verizon的軟體工程師薪酬 in Greater Hyderabad Area範圍從MTS 1級別每year₹1.02M到PMTS級別每year₹4.89M。 每year薪酬 in Greater Hyderabad Area套餐的中位數總計₹1.46M。 查看Verizon總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
MTS 1
₹1.02M
₹933K
₹56.5K
₹28.3K
MTS 2
₹1.39M
₹1.22M
₹96.2K
₹68.5K
MTS 3
₹2.62M
₹2.31M
₹227K
₹76.8K
MTS 4
₹3.51M
₹3.08M
₹300K
₹130K
33%
年 1
33%
年 2
34%
年 3
在Verizon，RSUs採用3年歸屬時程：
33% 歸屬於 1st-年 (33.00% 每年)
33% 歸屬於 2nd-年 (33.00% 每年)
34% 歸屬於 3rd-年 (34.00% 每年)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Verizon，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 4th-年 (2.08% 每月)