公司目錄
Vector Flow
在這裡工作？ 認領您的公司
熱門洞察
  • 貢獻一些關於Vector Flow的獨特見解，可能對其他人有幫助（例如面試技巧、團隊選擇、獨特文化等）。
    • 關於

    Vector Flow is a Physical Security technology company that helps automate security processes using data insights. Their cloud-enabled platform converts raw security data into intelligent insights to drive operational performance and business results. They automate key security processes such as Physical Identity & Access Management, COVID Return to Work Portal, Visitor Identity Management, SOC Automation, False Alarm Detection, and Reduction, etc. Their solutions leverage data intelligence to reduce security distractions and expand continuous intelligence, allowing security personnel to focus on important tasks and make faster decisions. #PIAM #SOC #AI #ML #Security #VIM

    https://vectorflow.com
    網站
    2019
    成立年份
    126
    員工數量
    $10M-$50M
    預估營收
    總部

    在您的收件箱中獲取已驗證的薪資

    訂閱已驗證的 報價.您將透過電子郵件收到薪酬詳情的細分。 了解更多

    本網站受 reCAPTCHA 和 Google 隱私政策 服務條款 保護。

    特色職位

      未找到Vector Flow的特色職位

    相關公司

    • Snap
    • Pinterest
    • Microsoft
    • Stripe
    • Uber
    • 查看所有公司 ➜

    其他資源