United Nations Information Technologist (IT) 薪資

Mikä on korkein jobFamilies.Information Technologist (IT) palkka yrityksessä United Nations?
Korkein ilmoitettu palkkaus jobFamilies.Information Technologist (IT) roolille yrityksessä United Nations on vuosittainen kokonaiskorvaus THB 3,647,378. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Kuinka paljon United Nations jobFamilies.Information Technologist (IT) työntekijät ansaitsevat?
Yrityksessä United Nations jobFamilies.Information Technologist (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on THB 2,664,172.